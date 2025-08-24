Für Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge ist die Sache jetzt schon klar: „Die Energiepolitik der schwarz-roten Bundesregierung ist ein Angriff auf Deutschlands Energiewende“, findet sie. Was Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bei Wind- und Solarkraft vorhabe, „schadet dem Wirtschaftsstandort, gefährdet Arbeitsplätze und verursacht massive Rückschritte beim Klimaschutz“. Dabei wird sich frühestens Ende der Woche genau weisen, wohin Reiche steuert. Dann nämlich soll ein Gutachten über den Stand der Energiewende vorliegen. Die Schlacht darum tobt bereits jetzt.
EnergiewendeGrüne wollen Solarrecht für alle
Diese Woche erwartet das Bundeswirtschaftsministerium die Ergebnisse eines „Realitätschecks“ rund um die Energiewende. Doch der Kampf um die Erneuerbaren tobt schon jetzt.
Von Michael Bauchmüller und Vivien Timmler, Berlin
