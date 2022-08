Von Daniel Brössler, Montreal

Vor dem Hintergrund globaler Turbulenzen und Sorgen um die künftige Energieversorgung sucht Deutschland Halt in einer engeren Partnerschaft zu Kanada. Zu Beginn einer dreitägigen Reise durch das Land würdigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Kanada als "ganz besonderen Partner für Deutschland", mit dem die Beziehungen noch weiter vertieft werden sollten. "Wir teilen nicht nur gemeinsame Werte, sondern auch einen ähnlichen Blick auf die Welt", sagte Scholz, der von Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) begleitet wird.

Scholz und Habeck, die am Sonntagabend mit einer Wirtschaftsdelegation in Montreal eingetroffen waren, wollen in Kanada die Möglichkeit umfangreicher Energielieferungen ausloten, um mittel- und längerfristig den Ausfall von Gas aus Russland zu kompensieren und die Klimaziele zu erreichen. "Das Land verfügt über ähnlich reiche Bodenschätze wie Russland - mit dem Unterschied, dass es eine verlässliche Demokratie ist." So eröffneten sich neue Felder der Zusammenarbeit. Insbesondere beim Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft wolle man "eng kooperieren".

Auch Premierminister Justin Trudeau betonte die außergewöhnlich guten Beziehungen. Zum Auftakt des Besuchs traf er Scholz unter vier Augen bei einem Abendessen in einem Restaurant in Montreal. Auch auf den weiteren Stationen Toronto und Neufundland wollte er den Kanzler begleiten. Scholz und Trudeau hatten schon während des G-7-Gipfels im Juli in Elmau den Schulterschluss gesucht und stimmen sich bei der Unterstützung der von Russland überfallenen Ukraine ab. An diesem Dienstag wollen sie gemeinsam am virtuellen Gipfel der Krim-Plattform des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij teilnehmen.

Scholz wollte die Reise auch nutzen, um sich für die Unterstützung Kanadas im Streit über von Russland gedrosselte Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zu bedanken. Gegen Widerstand und Kritik aus der großen ukrainischen Gemeinde in Kanada hatte Trudeau auf Bitten von Scholz die Auslieferung einer in Kanada gewarteten Turbine für die Pipeline genehmigt und dafür eine Ausnahme von Sanktionen gemacht. Die Pipeline befindet sich seitdem in Deutschland und wird von Russland nicht ins Land gelassen. Trudeau habe die russische Behauptung, die fehlende Turbine erzwinge das Drosseln des Gasflusses, als Vorwand entlarvt, lobte Scholz.

Unterzeichnet werden sollte während des Besuchs eine Vereinbarung zum Ausbau der Produktion von grünem Wasserstoff in Kanada und von Lieferketten nach Deutschland. Interessiert zeigten sich Scholz und Habeck zudem an Lieferungen von Flüssiggas (LNG). Konkrete Zusagen wurden aber nicht erwartet, da es gegen mehrere Förderprojekte unter anderem mithilfe von Fracking Widerstand gibt. Man wisse um die Probleme, vor denen Deutschland stehe, betonte Innovationsminister François-Philippe Champagne. "Wir kommen aus dem Norden, wir kennen den Winter", sagte er. "Wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen. Wir wollen aber auch die grüne Zukunft zusammen gestalten", fügte er hinzu. Enormes Potenzial gebe es für die Zusammenarbeit beim grünen Wasserstoff.

Ein positives Signal sollte für das Freihandelsabkommen Ceta gesendet werden. Die Ampelkoalition strebt eine baldige Ratifizierung im Bundestag an. Kritik daran kam vom Obmann der Grünen im Agrarausschuss des Bundestags, Karl Bär. "Ceta ist ein schlechtes Handelsabkommen und auch durch keine nachträglichen Änderungen zu retten", sagte er dem Spiegel.