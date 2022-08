Ist die Nachfrage größer als das Angebot? Die Bahn muss wieder deutlich mehr Kohle transportieren - Güterzüge in Halle an der Saale.

Weil weniger Gas aus Russland fließt, soll in deutschen Kraftwerken wieder mehr Kohle verfeuert werden. Doch bei deren Transport bahnt sich ein enormes Problem an: Es mangelt an Zügen und Schiffen.

Von Markus Balser, Michael Bauchmüller und Johannes Korsche, Berlin

Seit Montag läuft es wieder, das Steinkohlekraftwerk Mehrum. Die Anlage im niedersächsischen Peine, Baujahr 1979, soll helfen, die Gas-Engpässe in der Stromversorgung auszugleichen. Das einzige Problem: Dafür braucht man Kohle. Viel Kohle. 5000 Tonnen schluckt das Kraftwerk jeden Tag, sie kommen mit Schiffen über den Mittellandkanal. Bei 1200 Tonnen Ladung pro Schiff macht das vier Schiffe am Tag, mindestens. Eine "Challenge" sei das, sagt ein Sprecher des Kraftwerks. "Und die beginnt schon beim Seeschiff." Vieles sei einfach derzeit sehr knapp.

Und das ist noch vornehm ausgedrückt. Der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen wird in Deutschland zunehmend zum logistischen Problem. Die Bundesrepublik, eigentlich eine Drehscheibe im Herzen Europas, kämpfte ohnehin schon mit massiven Engpässen auf Schiene und Wasserwegen. Und nun soll plötzlich noch viel mehr an Gütern über Gleise rollen und auf Schiffen fahren.

Beispiel Kohle: Eigentlich ein Auslaufmodell, sollen nun selbst Kraftwerke wieder anlaufen, die in der Reserve sind oder zur Abschaltung anstanden. "Wir haben Schwierigkeiten, ausreichende Zugkapazitäten für unsere saarländischen Kraftwerke zu bekommen", meldet etwa der Essener Kraftwerkskonzern Steag. Denn über Wasserstraßen lassen sich diese Anlagen nicht versorgen, sie sind auf Güterzüge angewiesen. Und das sind sie nicht nur bei der Steag. Mit der "Reaktivierung von weiteren Kohlekraftwerken" erreichten die Deutsche Bahn gerade "diverse neue Transportanfragen", sagt eine Bahnsprecherin.

Waggons und Lokomotiven sind knapp, und auch beim Personal ist es eng - nicht zuletzt wegen Corona

Doch eben mal große Mengen Kohle auf Güterzüge laden? So einfach ist es nicht. Das Bahnnetz ist zum Zerreißen gespannt. Marode Schienenanlagen und eine Rekordzahl an Baustellen bremsen den Schienenverkehr, Hauptverkehrsachsen sind heillos überlastet. "Bei den Engpässen geht es nicht nur um Netzkapazitäten, sondern auch um Waggons, Lokomotiven und Personal, das auch durch Corona derzeit ohnehin knapp ist", sagt Steffen Kerth, Fachbereichsleiter Eisenbahnpolitik und -infrastruktur vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.

Zumal die Bahn auch Hilfs- und Militärgüter in die Ukraine und Weizen aus der Ukraine heraustransportierten soll. Energieunternehmen machen klar, um welche Transportmengen es geht. Gleich "einige Hundert zusätzliche Güterzüge" würden benötigt, "um große Mengen an Steinkohle innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums zu den Kraftwerksstandorten zu bringen", heißt es beim Kraftwerksbetreiber Steag. Doch die Deutsche Bahn macht klar, dass sie an Grenzen stößt. "Das, was wir und die Wettbewerber dafür an Güterwaggons brauchen, das haben wir im Moment nicht in der Schublade liegen", sagt Konzernchef Richard Lutz.

Es droht ein enormes Problem, das längst Krisenrunden zusammenkommen lässt. "In der Branche gibt es Gespräche darüber, wie Kraftwerke und Raffinerien oder auch Lager im Notfall versorgt werden können", sagt Verbandsmanager Kerth. Das Problem: "Noch wissen wir nicht, wo und wann welche Mengen gebraucht werden und über welche Strecken sie transportiert werden müssen. Wir brauchen bei den konkreten Mengen und Relationen schnell Klarheit", sagt er. Die Mineralölwirtschaft und die Kraftwerksbetreiber aber hätten sich noch nicht eindeutig geäußert. Verwaltung und Ministerien müssten jetzt klären, was an zusätzlichen Bedarfen entsteht.

Der Bund hat für derlei Fälle immerhin auf rechtlicher Ebene inzwischen Vorsorge getroffen. So kann er "zur Vermeidung einer unmittelbaren Gefährdung oder Störung der Energieversorgung" auch Vorschriften über den Güterverkehr auf der Schiene erlassen - und so dafür sorgen, dass Kohle prioritär transportiert wird. Ob das hilft? "Am Ende ist die Frage doch, wie es im Maschinenraum aussieht", sagt Jürgen Osterhage, Geschäftsführer des Verbands der Kohleimporteure. "Und da ist es einfach sehr eng."

Das Problem liege nicht einmal auf der Schiene alleine. In den vergangenen Jahren war der Kohleimport nach Deutschland sukzessive zurückgegangen - und mit ihm auch die Kapazitäten rund um den Transport, auch in den Seehäfen. "Und jetzt plötzlich ist Zeitenwende", sagt Osterhage. "Da kann man nicht einfach den Knopf drücken und alles wieder hochfahren."

Die wichtigen Kohlehäfen - vor allem Rotterdam, Amsterdam und Antwerpen - arbeiten derzeit unter Hochdruck. Auch hier ist das Personal knapp. Und dann wirft das Kohleembargo der EU seinen Schatten voraus: Von kommendem Mittwoch an verbietet es die Einfuhr russischer Kohle. Solange allerdings wird noch angelandet, was das Zeug hält. Die Halden wachsen.

Früher hätten Binnenschiffe die Kohle dort abgeholt und den Rhein hinauf Richtung Deutschland transportiert. Über Jahrzehnte sei die Kohle für die Branche das "Brot-und-Butter-Geschäft" gewesen, sagt Jens Schwanen vom Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB). Doch mittlerweile reichen die Kapazitäten nicht mehr. "Die Güterschifffahrt ist zurzeit in der Vollbeschäftigung." Mehr noch: "Es gibt keine Reserve- oder Notfallflotte, die aktivierbar wäre", sagt Schwanen. Ohnehin fehle es auch an Personal, um die Kapazitäten zu erhöhen.

Auf den aktuell fahrenden Schiffen schlicht mehr einzuladen, klappt ebenfalls nicht. Das scheitert an der kompromisslosen Physik: "Die Pegelstände an zahlreichen Flüssen lassen eine vollständige Abladung der Schiffe derzeit nicht zu", sagt Schwanen. Denn je mehr Ladung, desto mehr Tiefgang hat das Schiff logischerweise. Ist also irgendwo auf dem Transportweg vom Hafen zum Kraftwerk eine Stelle mit "Niedrigwasser", muss das Schiff so beladen werden, dass es auch dort nicht auf Grund läuft. Ein Blick auf die Pegelstände der Wasserstraßen: Niedrigwasser-Warnung zum Beispiel für den Main zwischen Mainz und Bamberg, für die Elbe hinter Hamburg und für die Oder zwischen Eisenhüttenstadt und Schwedt. Wer hier entlangfährt, muss also im Zweifel weniger einladen, als das Schiff eigentlich tragen könnte.

Binnenschiffe fehlen für die Kohle - weil sie Getreide aus der Ukraine holen

Das verschärft das Problem zusätzlich. Zudem verlangt die Krise nicht nur den Transport von mehr Kohle. Viele Binnenschiffe, so heißt es aus der Branche, hätten sich auf den Weg die Donau hinunter gemacht, um ukrainisches Getreide zu laden. In Deutschland fehlen sie zurzeit. Dieses Problem, so heißt es bei den Kohleimporteuren, könne sich entspannen, wenn wieder mehr Getreide über das Schwarze Meer transportiert wird.

Auf den Bahnstrecken könnte es noch enger werden, sollte die Druschba-Pipeline versiegen. Bisher versorgt sie den Osten Deutschlands mit russischem Öl, im neuen Jahr will Deutschland den Bezug kappen. Dann ließen sich die Raffinerien in Ostdeutschland zwar auch anders mit Rohöl versorgen, aber nicht im bisherigen Umfang. Mehr Diesel und Benzin müsste aus westdeutschen Raffinerien nach Osten transportiert werden - in Kesselwagen auf Bahnschienen. Mit Folgen wohl für die gesamte Wirtschaft. Bei Vorfahrt für Rohstoffe müssen Unternehmen trotz eng getakteter Lieferketten dann wohl auf andere Vorprodukte länger warten.

Die Kraftwerksbetreiber drängen derweil auf gesetzliche Erleichterungen. So verlangt das "Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz", dass die Betreiber genügend Kohle auf Halde haben, um die Kraftwerke damit 30 Tage zu befeuern. Das verschärfe die logistischen Schwierigkeiten, heißt es bei der Steag. Schließlich müssten quasi alle Betreiber gleichzeitig diese Reserve aufbauen.

Die Transportbranche macht schon mal klar, dass aus dem Ausland keine Hilfe zu erwarten ist. "Es gibt vielleicht noch Reserven", sagt Verbandsmann Kerth. Aber die Mengen seien keinesfalls beliebig erweiterbar, "zumal in vielen Teilen Europas die Lage ähnlich ist".