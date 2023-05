Nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft wird sich der Grünen-Politiker Michael Schäfer von seinem Vertrag als designierter Geschäftsführer der Deutschen Energie-Agentur (Dena) zurückziehen. Damit wird in der Affäre in Robert Habecks Wirtschaftsministerium die erste personelle Konsequenz gezogen. Zuerst hatte die Bild-Zeitung von dem Rücktritt Schäfers noch vor Jobstart berichtet. Er sollte sein Amt eigentlich zum 15. Juni antreten. Schäfer war erst im April zum neuen Dena-Chef berufen worden. An seiner Auswahl war unter anderem Habeck-Staatssekretär Patrick Graichen beteiligt. Der Auslöser der heftigen Kritik: Michael Schäfer war vor Jahren Graichens Trauzeuge. Nachdem Graichen Habeck darüber informiert hatte, dass Schäfer sein Trauzeuge war, sprechen sowohl Habeck als auch Graichen von einem Fehler, dass Graichen dennoch als Mitglied der Findungskommission fungierte, die Schäfer für den Posten vorgeschlagen hatte.