Die generelle Testpflicht wird in China aufgehoben, sie gilt künftig nur noch für Mitarbeitende in Grund- und Mittelschulen, medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen und Waisenhäusern.

Von Lea Sahay

Nach landesweiten Protesten gegen die sehr harten Corona-Maßnahmen hat die chinesische Regierung erste Lockerungen angekündigt. Die Regierung veröffentlichte am Mittwoch einen Zehn-Punkte-Plan an, der Erleichterungen für Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns regeln soll. Für asymptomatisch Infizierte und bei leichten Krankheitsverläufen soll es "grundsätzlich" möglich sein, sich auch zu Hause zu isolieren. Bisher wurden Infizierte und Verdachtsfälle zwangsweise in zentralen Lagern und Hotels untergebracht. Nach einer Woche Heimquarantäne reichen nun zwei negative PCR-Tests, um sich wieder frei bewegen zu können. Enge Kontaktpersonen sollen sich fünf Tage zu Hause isolieren und können sich dann freitesten. Inwieweit diese Regeln tatsächlich landesweit umgesetzt werden, dürften erst die nächsten Wochen zeigen.

Um die Fälle gemäß seiner Null-Covid-Strategie zu reduzieren, musste China seit Ankunft der hochansteckenden Variante Omikron Anfang 2022 immer wieder langwierige Lockdowns durchsetzen. Gewalt der Seuchenhelfer und Lohnausfälle hatten die Wut im Volk wachsen lassen. Ausgelöst durch einen Häuserbrand in Xinjiang waren vor zwei Wochen zum ersten Mal seit 1989 landesweit und schichtübergreifend Menschen auf die Straße gegangen. Seitdem unterdrückt der Sicherheitsapparat zwar weitere Unruhen, die chinesische Regierung sah sich nun anscheinend trotzdem gezwungen, den Kurs zu lockern.

Die Wut der Menschen richtet sich nicht gegen Schutzmaßnahmen per se. Viele Chinesen fürchten sich vor einer Infektion, verhältnismäßige Schutzregeln wie das Tragen von Masken unterstützen sie. Widerstand gab es gegen die Willkür, die ständigen Tests und Abriegelungen ganzer Stadtteile bei nur wenigen Fällen. Viele einte der Eindruck, das Festhalten an Null Covid sei wichtiger als der tatsächliche Schutz von Menschenleben.

Die neuen Regeln sehen vor, dass sich Ausgangsbeschränkungen nur noch auf Gebäude, Stockwerke oder Haushalte beziehen und nicht mehr "willkürlich" auf ganze Straßen und Bezirke. Reisende zwischen Städten und Provinzen müssen keine Tests mehr vorweisen oder Gesundheitscodes, den digitalen Corona-Ausweis fürs Handy. Auch die Testvorschriften werden gelockert. Künftig müssen generell nur noch Mitarbeiter an Schulen, medizinischen Einrichtungen oder Pflegeheimen regelmäßige Tests vorweisen. Andere Einrichtungen können aber auch nach ihren eigenen Vorbeugungsplänen handeln.

Auch wenn die Lockerungen vielerorts begrüßt wurden, reagierten Gesundheitsexperten zurückhaltend. China kämpft seit Wochen gegen die größte Corona-Welle seit Beginn der Pandemie. Am Dienstag meldeten die Behörden rund 25 000 Neuinfektionen. Im Vergleich mit anderen Ländern sind die Zahlen zwar enorm niedrig. Das Problem ist aber die Impfquote: Aus Angst vor Nebenwirkungen haben sich viele Ältere nicht impfen lassen. Bei den über 80-Jährigen haben nur 66 Prozent zwei Impfdosen erhalten, geboostert sind nur 40 Prozent. Bei einer unkontrollierten Ausbreitung in dem Milliardenland könnten Millionen Menschen schwer erkranken. Es fehlt in der Bevölkerung auch an natürlicher Immunität, da bisher kaum jemand in China in Kontakt mit dem Virus gekommen ist.