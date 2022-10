Von Thomas Hummel, München

Am Morgen nach dem Machtwort des Kanzlers erklärt das Energieunternehmen RWE: "Dies ist eine politische Entscheidung, die wir in der aktuellen Energiekrise nachvollziehen können." Der Betreiber des Atomkraftwerks (AKW) Emsland in der niedersächsischen Stadt Lingen werde jetzt unverzüglich alle notwendigen Vorbereitungen treffen, um den Betrieb bis zum 15. April zu ermöglichen. So lange will Olaf Scholz (SPD) die Atomkraft in Deutschland am Leben erhalten - neben den beiden südlichen Kraftwerken Neckarwestheim 2 und Isar 2 auch Emsland, obwohl das der grüne Regierungspartner vorher ausgeschlossen hatte. Doch die FDP ist eben auch noch da, und das ist jetzt der Kompromiss.