Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Wissenschaft vorgelegt. Strukturen und Arbeitsbedingungen sollten kooperativ, nicht hierarchisch, zeitlich flexibel und nicht sexistisch sein. Es brauche zudem verlässliche Perspektiven sowie Rollenvorbilder, um begabte Frauen zu einer wissenschaftlichen Karriere zu ermutigen, heißt es in einem am Donnerstag vorgelegten Bericht. Die Abwanderung der Frauen beginne nach der Promotion und gehe zulasten des Wissenschaftssystems, das an Diversität und Kreativität verliere, so die Analyse. Zwar würden inzwischen fast so viele Frauen wie Männer promoviert. Auf den anschließenden wissenschaftlichen Karrierestufen seien Frauen jedoch unterrepräsentiert. Gleichstellung müsse daher zu einer fest verankerten Aufgabe von Organisationsleitungen in der Wissenschaft werden, auch bei der Vergabe von Finanzmitteln, so die Stellungnahme der Leopoldina.