Die nächste Bundestagswahl soll am 28. September nächsten Jahres stattfinden. Eine entsprechende Empfehlung an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe die Bundesregierung am Mittwoch beschlossen, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Es sei geübte Staatspraxis, dass die Bundesregierung dem Staatsoberhaupt einen Termin vorschlage, der dann vom Bundespräsidenten festgelegt werden müsse. Die Wahl fände damit zum regulären Ende der vierjährigen Wahlperiode statt. Der derzeitige Bundestag war am 26. September 2021 gewählt worden.