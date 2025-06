Emmi Zeulner Die CSU-Abgeordnete, die die CSU-Regeln bricht 27. Juni 2025, 13:34 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Emmi Zeulner ist seit 2013 die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für Kulmbach. (Foto: Foto: emmi-zeulner.de)

Sie hätte in der neuen Bundesregierung ein Amt bekommen können. Sie lehnte ab, aus Überzeugung. Stattdessen will sie an diesem Samstag Bezirksvorsitzende ihrer Partei in Oberfranken werden. Und schon gibt’s „Irritationen“ dort.

Von Olaf Przybilla

