Frankreichs Präsident Macron fordert in einer Rede in Dresden ein neues Wachstumsmodell für die EU - und eine gemeinsame Verteidigung gegen Bedrohungen von innen wie außen.

Von Daniel Brössler, Paul-Anton Krüger und Nicolas Richter, Dresden/Berlin

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat zur Verteidigung der Demokratie und der europäischen Werte aufgerufen. Die Europäische Union erlebe derzeit einen entscheidenden Moment. Sie könne sterben, "wenn wir die falschen Entscheidungen treffen", bekräftigte er am Montag in Dresden. Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Deutschland appellierte er an die Geschlossenheit Europas, das aber angesichts der Aggression Russlands gegen die Ukraine eine gemeinsame Verteidigung brauche und ein neues Modell für wirtschaftliches Wachstum.