Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bekräftigt in Dresden , dass die Europäer die Ukraine so lange wie nötig unterstützen müssen. "Was in der Ukraine auf dem Spiel steht, ist die Sicherheit Europa", sagte er in seiner Rede bei dem Jugendfest "Fête de l'Europe" auf dem Dresdner Neumarkt vor der Frauenkirche. In Europa herrsche wieder Krieg. Wenn in der Ukraine das Recht des Stärkeren siegen sollte, seien auch Deutschland oder Frankreich nicht mehr sicher. "Es geht in der Ukraine wirklich um unseren Frieden und unsere Sicherheit." Mit Blick auf die größeren Vorbehalte in Ostdeutschland gegenüber der Militärhilfe für die Ukraine betont Macron: "Wir führen keinen Krieg gegen das russische Volk." Man könne aber nicht zulassen, dass ein autoritäres, revisionistisches Regime wie das in Moskau Europa bedrohe.

Es gibt wahrlich schlechtere Orte für eine Rede, der schon im Vorhinein eine gewisse Tragweite angedichtet wird: Der französische Präsident Emmanuel Macron ist drei Tage lang auf Staatsbesuch in Deutschland.

Der französische Präsident gilt als begnadeter Redner, manche nennen ihn einen Überkommunikator. In Deutschland fiel er zuletzt etwa mit einer Ansprache beim Trauerstaatsakt für den verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble auf. Macron hielt seine Rede zum Gedenken an Schäuble auf Deutsch und nicht etwa auf Französisch, was ihm hierzulande viel Lob einbrachte. Ebenfalls in Erinnerung bleibt die Sorbonne-Rede Macrons aus dem Jahr 2017, als er an der Pariser Universität seine Zukunftsvision für Europa präsentierte. Wird die Dresdner Rede gleichermaßen in die Geschichte eingehen? Überzeugen Sie sich oben im Livestream selbst.

Macrons dreitägiger Staatsbesuch führt ihn nicht nur nach Dresden. Am Sonntag wurde er bereits vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Berlin empfangen, es gab etwa eine gemeinsame Pressekonferenz und ein Staatsbankett im Schloss Bellevue, an dem auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) und seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) teilnahmen. Am Montagvormittag besuchte der französische Präsident das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin. Gemeinsam mit Steinmeier legte er dort einen Kranz nieder. Am Dienstag geht Macrons Besuch im Münsterland weiter.

Das deutsch-französische Verhältnis gilt derzeit als zerrüttet. In Fragen der Ukraine-Unterstützung, der Handels- und der Rüstungspolitik liegen die Regierungen in Paris und Berlin über Kreuz. Der Staatsbesuch soll dem ein anderes Bild gegenüberstellen.