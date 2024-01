Kann Emmanuel Macrons Neustar die Franzosen in dieser Zeit noch überzeugen, nicht die extreme Rechte und Marine Le Pen an die Macht zu wählen?

Von Oliver Meiler, Paris

Wiederaufrüstung ist ein Begriff aus dem militärischen Jargon, auf Französisch: réarmement. Sagt niemand einfach so daher, schon gar nicht in diesen kriegerischen Zeiten. Emmanuel Macron hat ihn bei seiner Neujahrsansprache im Garten des Élysée gleich siebenmal benutzt, in nur vierzehn Minuten: Wiederaufrüstung auf allen Ebenen - des Landes insgesamt, des Bürgersinns, der Industrie, der Energieversorgung, der Forschung, der Wirtschaft.