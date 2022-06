Von Matthias Kolb, Brüssel

Anders als die zweite Runde der Präsidentschaftswahl wurden die französischen Parlamentswahlen in Brüssel interessiert, aber gelassen verfolgt. Eine Präsidentin Marine Le Pen hätte die EU zutiefst erschüttert - von der ehrgeizigen Klimagesetzgebung bis zur gemeinsamen Außenpolitik hätten viele Projekte zumindest pausieren müssen. Dass Emmanuel Macron seine Mehrheit in der Nationalversammlung verloren hat und sowohl die Le-Pen-Partei als auch auch der EU- und Nato-Skeptiker Jean-Luc Mélenchon zugelegt haben, wurde beim EU-Außenministertreffen von niemandem kommentiert. Auch Annalena Baerbock schwieg - vor dem Duell Macron gegen Le Pen hatte die Bundesaußenministerin im April "als Herzenseuropäerin" dem Amtsinhaber den Sieg gewünscht.

Eine Prognose, welche Folgen die Tatsache, dass Macron künftig in Paris Mehrheiten finden muss, für die EU haben wird, wagen nur wenige EU-Diplomaten. Es sei "zu früh", um abzuschätzen, in welchen Dossiers der Präsident umsteuern könnte. Dass die Konsensfindung komplizierter werden wird, steht außer Frage. Bisher wurden in Brüssel die Worte Frankreich und Macron fast synonym verwendet - oft verbunden mit einem Seufzer, denn die Positionen wechselten regelmäßig. Denn Frankreichs Präsident hat nicht nur im EU-Vergleich eine enorme von der Verfassung garantierte Machtfülle: Macron musste zu Hause keine Rücksicht auf Koalitionspartner nehmen und konnte über seine Vertrauten Pascal Canfin und Stéphane Séjourné die liberale Renew-Fraktion im Europaparlament auf Linie bringen.

EVP-Chef Manfred Weber hält das Wahlergebnis für "verstörend"

Allerdings rechnet in Brüssel kaum jemand damit, dass Macron darauf verzichten wird, für ein "strategisch souveränes Europa" zu werben, ausschweifende Reden zu halten und Debatten zu prägen. Allerdings ist es ihm seit 2017 nicht gelungen, Vorbehalte abzubauen und in Osteuropa Verbündete zu finden. In der Region sahen es viele als Provokation an, dass Macron am Europatag erklärte, die Ukraine sei "Jahrzehnte" von einer EU-Mitgliedschaft entfernt, und die Gründung einer "Europäischen Politischen Gemeinschaft" vorschlug. Dass zu dieser Idee bis heute kaum Details bekannt sind, verstärkt den Eindruck, so solle die Integration der Ukraine gebremst und Russland besänftigt werden. Womöglich wird in Brüssel auch seltener die These vertreten werden, dass Macron nach dem Ende der Merkel-Ära der starke Mann Europas sei und Bundeskanzler Olaf Scholz vor sich hertreibe. Denn an der Grundsituation ändert sich wenig: Ein Vorschlag, der nicht von Berlin und Paris unterstützt wird, hat kaum Aussichten auf Erfolg - und zugleich tun beide gut daran, die Bedenken der anderen einzubeziehen.

Kritik kommt von Manfred Weber, dem Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament. Er gibt Macron die Schuld an diesem "verstörenden" Wahlergebnis, da dieser in Frankreich keine Brücken gebaut, sondern die Polarisierung vorangetrieben habe. Laut Weber, der auch EVP-Parteichef ist, wurden seine Parteifreunde von den Républicains belohnt, weil sie "zu ihren Werten" gestanden haben. Diese Gratulation wirkt angesichts eines Verlusts von 50 Mandaten zunächst überraschend, aber Weber dürfte hoffen, dass die Républicains als Mehrheitsbeschaffer die Politik von Macron beeinflussen können.