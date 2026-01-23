Zum Hauptinhalt springen

Emmanuel MacronEin bisschen Top Gun, ein bisschen Rocky, jedenfalls bumm

Lesezeit: 3 Min.

Die Sonnenbrille wirkte wie ein Lautsprecher für Macrons Rede beim Weltwirtschaftsforum.
Die Sonnenbrille wirkte wie ein Lautsprecher für Macrons Rede beim Weltwirtschaftsforum. (Foto: LUDOVIC MARIN/AFP)

Die Woche begann für Frankreichs Präsidenten mit einer geplatzten Ader im rechten Auge. Und dann kam jemand auf die Idee mit der Sonnenbrille. Es wurde eine gute Woche für Trumps liebsten Gegenspieler.

Von Oliver Meiler

Was für eine Woche für Emmanuel Macron, die beste seit langer Zeit. Sogar seine politischen Gegner klatschen ihm zu, wenigstens die zu Hause, und das will etwas heißen. Völlig unverhofft, gegen den Lauf der Dinge. Für Frankreichs Präsidenten begann die Woche, wie die Welt bald erfahren sollte, mit einer geplatzten Ader im rechten Auge. Es war blutunterlaufen, sein Blick war matt.

