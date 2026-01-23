Was für eine Woche für Emmanuel Macron, die beste seit langer Zeit. Sogar seine politischen Gegner klatschen ihm zu, wenigstens die zu Hause, und das will etwas heißen. Völlig unverhofft, gegen den Lauf der Dinge. Für Frankreichs Präsidenten begann die Woche, wie die Welt bald erfahren sollte, mit einer geplatzten Ader im rechten Auge. Es war blutunterlaufen, sein Blick war matt.