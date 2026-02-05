Zum Hauptinhalt springen

Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische EmirateZwei Freunde, aus denen Feinde wurden

Lesezeit: 3 Min.

In Jemen haben Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirate in den Huthi zwar denselben Feind, aber andere Ziele: Szene nach einem Anschlag auf Regierungstruppen in Aden Ende Januar.
In Jemen haben Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirate in den Huthi zwar denselben Feind, aber andere Ziele: Szene nach einem Anschlag auf Regierungstruppen in Aden Ende Januar. (Foto: AFP)

Bundeskanzler Friedrich Merz besucht Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirate. Ihre Herrscher waren enge Vertraute, bis ein Streit eskalierte. Was dahinter steckt – und warum der Konflikt die arabische Welt spalten könnte.

Von Bernd Dörries, Beirut

Erst kam das Öl, dann der Tourismus, dann investierten viele arabische Länder am Golf in Fluglinien. In den vergangenen Jahren ist ein neues Geschäftsmodell dazu gekommen: die Vermittlerrolle in Konflikten. Katar verhandelt zwischen Israel und der Hamas, Saudi-Arabien zwischen Russland, den USA und der Ukraine. Der Oman versucht zwischen Iran und den USA zu vermitteln und die Vereinigten Arabischen Emirate zwischen Eritrea und Äthiopien. Ganz selbstlos passiert das nicht, es geht um nationale Interessen und für Länder wie Saudi-Arabien auch um einen globalen Führungsanspruch. Mehr als 30 Vermittlungsversuche haben die Golfstaaten in den vergangenen zwei Jahrzehnten unternommen. Jetzt bräuchten sie selbst Hilfe für den derzeit eskalierenden Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Emiraten.

Zur SZ-Startseite

Reise zum Golf
:Friedrich Merz auf der Suche nach Geld, Gas und Macht

Die Zeiten, in denen sich Deutschland Skrupel genehmigte, sind vorbei. Zum ersten Mal bereist der Bundeskanzler Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Umgeben von sagenhaftem Reichtum will er Geschäfte machen.

SZ PlusVon Daniel Brössler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite