Erst kam das Öl, dann der Tourismus, dann investierten viele arabische Länder am Golf in Fluglinien. In den vergangenen Jahren ist ein neues Geschäftsmodell dazu gekommen: die Vermittlerrolle in Konflikten. Katar verhandelt zwischen Israel und der Hamas, Saudi-Arabien zwischen Russland, den USA und der Ukraine. Der Oman versucht zwischen Iran und den USA zu vermitteln und die Vereinigten Arabischen Emirate zwischen Eritrea und Äthiopien. Ganz selbstlos passiert das nicht, es geht um nationale Interessen und für Länder wie Saudi-Arabien auch um einen globalen Führungsanspruch. Mehr als 30 Vermittlungsversuche haben die Golfstaaten in den vergangenen zwei Jahrzehnten unternommen. Jetzt bräuchten sie selbst Hilfe für den derzeit eskalierenden Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Emiraten.