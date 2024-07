Dass ein Fußballspiel eine Staatsaffäre sein kann, wurde spätestens am Samstag deutlich. Da kam der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ins Berliner Olympiastadion, um beim EM-Viertelfinale der Türkei gegen die Niederlande dabei zu sein. Zusammen mit seiner Frau saß er auf der Tribüne und winkte den türkischen Fans zu. Es ist zwar nicht ungewöhnlich, dass Staatschefs zu Fußballturnieren reisen, Erdoğan war jedoch nicht nur äußerst spontan eingeflogen (er hatte dafür sogar eine Reise nach Aserbaidschan abgesagt), sein Besuch stand auch in zeitlicher Nähe zum Eklat um den Wolfsgruß, der Deutschland seit Tagen beschäftigt.

Der türkische Nationalspieler Merih Demiral hatte am Dienstag im Achtelfinale gegen Österreich beide Hände zum Wolfsgruß geformt, der als Erkennungszeichen der Grauen Wölfe gilt, den Anhängern der rechtsextremen und ultranationalistischen Ülkücü-Bewegung. Diese wird in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet, weswegen nach dem Spiel nicht nur eine Diskussion einsetzte, ob man den Wolfsgruß verbieten sollte, wie das etwa in Österreich der Fall ist.

Diplomatische Folgen

Die Geste hatte auch diplomatische Folgen. Nachdem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärt hatte, „die Symbole türkischer Rechtsextremisten“ hätten „in unseren Stadien nichts zu suchen“, bestellte das türkische Außenministerium den deutschen Botschafter in Ankara ein und nannte die Reaktionen der deutschen Behörden „ausländerfeindlich“. Woraufhin das Auswärtige Amt seinerseits den türkischen Botschafter in Berlin einbestellte. Weitere Verstimmung kam auf, als Erdoğan dann kurzfristig seinen Besuch im Stadion ankündigte. So schrieb der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), auf X, Erdoğan befeuere mit dem Auftritt den türkischen Nationalismus und wolle damit „die türkeistämmige Community in Deutschland spalten“.

Dementsprechend aufgeheizt war in Berlin die Stimmung schon am Samstagnachmittag. Da versammelten sich die türkischen Fans auf dem Breitscheidplatz im Berliner Westen, um zum Fanmarsch in Richtung Olympiastadion aufzubrechen. Man sah in Türkeifahnen gehüllte oder rot-weiß geschminkte Menschen, ein Plakat, auf dem die Uefa, die Demiral wegen der Geste für zwei Spiele gesperrt hatte, als „Mafia“ bezeichnet wird – und den Wolfsgruß. Immer wieder streckten Leute eine oder beide Hände in die Höhe. Und es waren nicht nur die Ultras am Anfang des Zuges. Eine junge Frau filmte sich, während sie den Wolfsgruß macht, auf die Frage, ob sie eine Anhängerin der Grauen Wölfe sei, sagte sie, die Geste sei „einfach ein Zeichen für die Türkei“. Ähnlich hatte auch Erdoğan selbst die Geste verteidigt. „Sagt jemand etwas darüber, dass die Deutschen den Adler auf ihren Trikots haben?“, zitierte ihn die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. „Sagt jemand, die Franzosen haben einen Hahn auf dem Trikot?“

Erdoğans Besuch wurde in Berlin als Privatsache angesehen, dem Tagesspiegel zufolge wollte aber der Chef des Bundeskanzleramts, Wolfgang Schmidt, im Stadion sein und Erdoğan begrüßen. Wie man auf Agenturbildern aus dem Stadion sehen kann, formen während der Nationalhymne zahlreiche türkische Fans den Wolfsgruß.

Schon am Weg dorthin, beim Fanmarsch, waren irgendwann so viele Hände zum Wolfsgruß gereckt, dass die Berliner Polizei den Zug anhält und durchgibt, dass dies keine Versammlung sei. Eine solche muss nämlich angemeldet werden, um politische Botschaften zu äußern. Die Fans durften noch eine Zeit lang Richtung S-Bahnhof Charlottenburg weitergehen, dann wurde der Marsch „aufgrund fortgesetzter politischer Botschaften“ endgültig aufgelöst, wie die Polizei mitteilte. Die Fans wurden aufgefordert, die Straße zu verlassen oder sich in die S-Bahn zum Stadion begeben. Unterwegs sagte ein junger Berliner in Türkei-Trikot auf die Frage, wie er die Anwesenheit des türkischen Präsidenten in Berlin finde: „Cool, dass Erdoğan gekommen ist, um das Team zu supporten.“ Die Aufregung versteht er nicht, auch Angela Merkel sei 2014 zum WM-Finale nach Brasilien geflogen. Während des Spiels kam es auf der Fanmeile zu kleineren Auseinandersetzungen zwischen Fans, sonst blieb es nach der Niederlage der Türkei gegen die Niederlande in Berlin aber weitgehend ruhig und friedlich.