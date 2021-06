Hilft nur für Spielorte außerhalb Großbritanniens: eine Corona-Teststation am Frankfurter Flughafen.

14 Tage Quarantäne nach dem Finale in London, Negativtest vor dem Rückflug aus Andalusien: Die Corona-Reiseregeln gelten auch während der EM. Was heimkehrende Fußball-Fans beachten müssen.

Von Henrike Roßbach

Dass die Fußball-Europameisterschaft 2020 ein gigantischer Reisezirkus werden könnte, zeichnete sich schon ab, als die Uefa 2012 ihre - vorsichtig ausgedrückt - unkonventionelle Idee eines Turniers mit zahlreichen Austragungsorten in ganz Europa vortrug. Was von Kritikern zunächst vor allem als logistisches und womöglich atmosphärisches Problem betrachtet wurde, ist inzwischen aber ein epidemiologisches geworden. Zwar wurde die Euro 2020 auf das Jahr 2021 verlegt. Vorbei aber ist die Corona-Pandemie auch in diesem Sommer nicht.