Man kann diesen Morgen- Newsletter ja auch mal mit einer guten Nachricht starten: Die Bundesregierung will Eltern doch weiterhin ermöglichen, sich 14 Monate bezahlt um ein neues Baby zu kümmern. Das geht aus einem Infopapier des Familienministeriums hervor. Eigentlich wollte die schwarz-rote Koalition stärker kürzen, noch im Sommer machte ein Entwurf aus dem Hause Prien die Runde, in dem es hieß, das Elterngeld solle auf zwölf Monate begrenzt werden. Das ist vom Tisch, die Regierung nutzt eine Sparmaßnahme jetzt sogar für eine Reform, die sich tatsächlich positiv auf die Gleichberechtigung auswirken könnte: Um die 14 Monate zu beziehen, müssten laut den Plänen beide Partner mindestens vier Monate Elternzeit nehmen. Dafür aber, jetzt kommt's, bekommen beide Partner in diesen jeweils vier Monaten 80 Prozent ihres Netto-Gehalts ausgezahlt. Das ist neu – und vielleicht ein wirklicher Anreiz für Männer, sich mehr um die gemeinsamen Kinder zu kümmern. Details finden Sie hier. Sonst geht es in der Welt (leider) wenig um Spiegelstriche aus Infopapieren und Familienpolitik. In Israel droht nach der Parlamentswahl eine Pattsituation, eine mögliche Regierungsbildung könnte sich lang ziehen. Der frühere Generalstabschef Gadi Eisenkot müsste auf die arabischen Parteien zugehen, um eine eigene Mehrheit zu erreichen, berichtet unsere Israel-Korrespondentin Kristiana Ludwig aus Tel Aviv . Sie schreibt in ihrem lesenswerten Leitartikel von der großen Chance auf ein „neues, friedlicheres Kapitel“, sollte Eisenkot sich das trauen . Derweil droht Iran mit neuen Attacken und der bisher regierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach schon in der Wahlnacht von der Option neuer Angriffe. Unser Türkei-Korrespondent Raphael Geiger schreibt: Die Kriegsahnung sei wieder da – das gleiche Gefühl wie im Februar dieses Jahres, kurz bevor Donald Trump und Netanjahu gemeinsam Iran angriffen.

Was heute wichtig ist

Obama macht Wahlkampf für die Demokraten. Auf der Bühne nimmt der Ex-Präsident die Bilanz von Donald Trump auseinander. Der Frontalangriff gegen den Amtsinhaber zeigt auch: Obama bleibt die Figur, nach der sich die Liberalen sehen. Zum Artikel

Kanada wird wohl doch kein assoziiertes EU-Mitglied. Bundeskanzler Merz und andere Regierungschefs bremsen den Plan von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Kanadas Premier Mark Carney sagt: Es kommt nicht auf Bezeichnungen an. Zum Artikel

Aus Sorge vor Gewalt: „Gen Z regelt“-Sprecher verlässt Bündnis. Gianni Matheja zieht sich aus der Bewegung zurück, weil er „einen gemeinsamen friedlichen Rahmen“ nicht mehr gesichert sieht. Zum Artikel

Unglück erschüttert Vertrauen in Spaniens Zugnetz. Bei einem Zugunglück in Spanien sind mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen. Dabei gilt das Hochgeschwindigkeitszugnetz des Landes als eines der modernsten weltweit. Wurden die Anzeichen einer Überlastung ignoriert? Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die Fachbriefings von SZ Dossier

Dossier Digitalwende: Was wurde aus der elektronischen Patientenakte? Seit Anfang 2025 haben die gesetzlichen Krankenkassen für etwa 73 Millionen Menschen in Deutschland eine elektronische Patientenakte (ePA) angelegt. Ein Überblick über den Stand, die Schmerzpunkte und die nächsten Schritte. Auch wichtig: Die Denkfabrik Interface sieht eine Umsetzungslücke in der Cyberdiplomatie. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Merz predigt in Tokio Freihandel, Brüssel baut Schranken. Bundeskanzler Merz wirbt in Tokio für eine Allianz des regelbasierten Handels. Sein Vorschlag: Freihandelsabkommen stärker vernetzen, damit Länder aller Größen sich gemeinsam gegen wirtschaftlichen Zwang wehren können. Japan wäre gern dabei, kritisiert jedoch, dass die Europäer selbst für Handelsschranken sorgen. Zum Briefing