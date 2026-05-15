Die Bundesregierung steht vor zwei schwierigen Entscheidungen. Sie muss Geld sparen: beim Elterngeld und der Pflege. Beides sind kontroverse Reformen, die wohl nicht als Selbstläufer die miesen Umfragewerte der Regierung heben werden. Dafür ist die Aufregung jetzt schon zu groß – obwohl die entscheidenden Details noch nicht verkündet wurden.
SparpläneWas über die Kürzungen beim Elterngeld und in der Pflege bekannt ist
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Die Bundesregierung will 350 Millionen Euro beim Elterngeld einsparen und Pflegeleistungen kürzen. In der Koalition droht neuer Ärger.
Von Bastian Brinkmann und Valerie Höhne, Berlin
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