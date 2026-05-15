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SparpläneWas über die Kürzungen beim Elterngeld und in der Pflege bekannt ist

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So ein Baby kann überraschend schmerzhaft am Bart ziehen. Noch schmerzhafter könnten allerdings die Einschnitte beim Elterngeld werden.
So ein Baby kann überraschend schmerzhaft am Bart ziehen. Noch schmerzhafter könnten allerdings die Einschnitte beim Elterngeld werden. Sebastian Gollnow/dpa

Die Bundesregierung will 350 Millionen Euro beim Elterngeld einsparen und Pflegeleistungen kürzen. In der Koalition droht neuer Ärger.

Von Bastian Brinkmann und Valerie Höhne, Berlin

Die Bundesregierung steht vor zwei schwierigen Entscheidungen. Sie muss Geld sparen: beim Elterngeld und der Pflege. Beides sind kontroverse Reformen, die wohl nicht als Selbstläufer die miesen Umfragewerte der Regierung heben werden. Dafür ist die Aufregung jetzt schon zu groß – obwohl die entscheidenden Details noch nicht verkündet wurden.

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