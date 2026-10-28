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BundesregierungDas Elterngeld soll doch 14 Monate ausbezahlt werden

Lesezeit: 2 Min.

Junge Väter sollen sich nach dem Willen der Regierung länger um das gemeinsame Kind kümmern.
Junge Väter sollen sich nach dem Willen der Regierung länger um das gemeinsame Kind kümmern.
Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi
  • Familienministerin Prien rückt von ihrem Sparplan ab: Eltern können weiterhin bis zu 14 Monate Elterngeld beziehen.
  • Neu ist, dass beide Elternteile mindestens vier Monate Elternzeit nehmen müssen, um 14 Monate Elterngeld zu erhalten.
  • Das Elterngeld soll erstmals seit 2007 erhöht werden – der Mindestsatz steigt von 300 auf 330, der Höchstsatz von 1800 auf 1900 Euro.
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Familienministerin Prien rückt von einem Teil ihrer Sparpläne ab. Paare dürfen sogar damit rechnen, dass das Elterngeld erstmals seit 2007 erhöht wird.

Von Valerie Höhne, Berlin

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Das Bundesfamilienministerium will es jungen Eltern nun doch ermöglichen, 14 Monate im Elterngeldbezug zu bleiben. Damit verabschiedet sich Familienministerin Karin Prien (CDU) von einem Teil ihrer Sparpläne: Eigentlich hatte sie eine Verkürzung auf zwölf Monate geplant. Zudem soll das Elterngeld zum ersten Mal seit 2007 erhöht werden.

Die neuen Pläne gehen aus einem Papier hervor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Zuerst hatte die Tagesschau darüber berichtet. Demnach können Eltern weiterhin gemeinsam bis zu 14 Monaten Elterngeld beziehen, aber abweichend zum bisher geltenden Modell müssten beide Elternteile mindestens vier Monate Elternzeit nehmen, damit sie 14 Monate Elterngeld beziehen können.

Bislang musste ein Elternteil mindestens zwei Monate Elternzeit beantragen, um 14 Monate im Elterngeldbezug zu bleiben. Diese zwei Monate werden umgangssprachlich „Väter-Monate“ genannt. Das Ministerium will mit der Erhöhung der Väter-Monate einen Anreiz für junge Väter schaffen, sich länger um das gemeinsame Kind zu kümmern.

Zudem soll das Elterngeld in den Monaten, die fest für ein Elternteil reserviert sind, verhältnismäßig stark steigen. Geplant ist, dass die Lohnersatzrate in diesen maximal acht Monaten bis zu einer bestimmten Kappungsgrenze auf 80 Prozent steigt. Zusatzleistungen wie das Weihnachtsgeld würden demnach künftig in die Gehaltsberechnungen einfließen, damit steigt die potenzielle Lohnersatzrate für Bezieher. Bisher werden bis zu einer Kappungsgrenze von rund 2770 Euro 65 Prozent des Nettoeinkommens ausbezahlt. Die neuen Pläne sehen vor, in den übrigen sechs Monaten nur noch 50 Prozent des Nettoeinkommens auszubezahlen.

Prien reagiert offenbar auf die Kritik des Koalitionspartners SPD

Das Elterngeld soll zudem vereinfacht werden. Die Elterngeldmonate beider Eltern dürften sich laut dem neuen Plan überschneiden. Das bedeutet, dass Mutter und Vater beide vier Monate in Elternzeit gehen könnten und auch Elterngeld beziehen. Bisher dürfen nur zwei sogenannte Partner-Monate genommen werden.

Die Mindest- und Höchstsätze sollen wie bisher geplant steigen – der Mindestsatz von 300 auf 330 Euro, der Höchstsatz von 1800 auf 1900 Euro. Die Kappungsgrenze würden damit leicht angehoben, bisher bekommt man den Höchstsatz ab einem monatlichen Einkommen von etwa 2770 Euro. Diese Summe erhöht sich um etwa 150 Euro auf 2920 Euro. Ab diesem Netto-Verdienst steigt die Lohnersatzrate nicht mehr. Die Einkommensgrenze für den Elterngeldbezug liegt bei 175 000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen pro Paar.

Das Bundesfamilienministerium reagiert damit offenbar auch auf Kritik vom Koalitionspartner SPD. Die Sozialdemokraten hatten die Sparpläne von Prien abgelehnt. Prien sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir haben uns darauf verständigt, das Elterngeld strukturell weiterzuentwickeln und es besser an die heutige Lebensrealität junger Familien anzupassen.“

Jasmina Hostert, familienpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion sagte, sollte die Bezugsdauer bei 14 Monaten bleiben, begrüße sie das sehr. „Familien brauchen verlässliche Unterstützung und Planungssicherheit“, so Hostert. „Deshalb begrüße ich jeden Schritt, der die finanzielle Situation von Eltern stärkt und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert. Dafür kämpfen wir als SPD.“

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