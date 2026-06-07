Das Elterngeld gilt heute vielen als Errungenschaft: Frauen, die sich im ersten Jahr auf das Kind konzentrieren können, wenn sie wollen. Männer, die sich an der Kindererziehung stärker beteiligen als früher. Einst hat CSU-Politiker Peter Ramsauer die Leistung als „Wickelvolontariat“ verhöhnt, heute dagegen sind Sparmaßnahmen daran bei Familien unbeliebt. Wie die Regierung jetzt trotzdem sparen will – und was das für Familien bedeutet.