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KürzungsdebatteDas Elterngeld: Wie es wirkt und was sich ändern soll

Lesezeit: 5 Min.

Das Elterngeld sollte Anreize setzen, dass mehr Väter zuhause bei ihren Kindern bleiben.
Das Elterngeld sollte Anreize setzen, dass mehr Väter zuhause bei ihren Kindern bleiben. Ute Grabowsky/IMAGO

Vom „Wickelvolontariat“ zum Erfolgsmodell: Das Elterngeld ist beliebt. Die Regierung will trotzdem daran sparen – was bedeutet das für junge Familien?

Von Valerie Höhne, Berlin

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Das Elterngeld gilt heute vielen als Errungenschaft: Frauen, die sich im ersten Jahr auf das Kind konzentrieren können, wenn sie wollen. Männer, die sich an der Kindererziehung stärker beteiligen als früher. Einst hat CSU-Politiker Peter Ramsauer die Leistung als „Wickelvolontariat“ verhöhnt, heute dagegen sind Sparmaßnahmen daran bei Familien unbeliebt. Wie die Regierung jetzt trotzdem sparen will – und was das für Familien bedeutet.

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