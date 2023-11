Von Roland Preuß, Berlin

Bevor Deutschland Anfang 2007 das Elterngeld einführte, sagte der US-amerikanische Autor und Demograf Phillip Longman in einem Spiegel-Interview, er habe über diese Initiative "sehr gelacht". In Schweden habe man ein ähnliches Modell probiert. Die schwedischen Männer aber hätten die freien Monate genutzt und seien jagen gegangen, "Elche jagen". Das Elterngeld sei lieb gemeint, aber "es bringt nichts", sagte Longman. Nach mehr als 15 Jahren kann man sagen: Es ist anders gekommen und dies liegt nicht nur am Mangel an Elchen in der Bundesrepublik.