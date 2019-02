20. Februar 2019, 18:36 Uhr Elsfleth Die Werft der "Gorch Fock" ist pleite

Die Probleme rund um das Segelschulschiff der Bundesmarine nehmen kein Ende. Nun hat die Firma, die den Dreimaster saniert, Insolvenz angemeldet. Die Verteidigungsministerin erhebt schwere Vorwürfe.

Die durch die Sanierung der Gorch Fock in die Schlagzeilen geratene niedersächsische Elsflether Werft AG will einen Insolvenzantrag stellen. Ziel sei ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, sagte der neue Vorstandschef Axel Birk am Mittwoch bei der Abfahrt von der Werft zum Amtsgericht Nordenham. "Wir werden es versuchen." Zuvor war die Belegschaft über die Lage informiert worden. Die Kosten für die Sanierung des Dreimast-Seglers sind über die Jahre in die Höhe geschnellt. Ursprünglich waren zehn Millionen Euro vorgesehen, dann wurde auf 75 Millionen Euro erhöht, inzwischen ist der Kostenansatz auf bis zu 135 Millionen Euro gestiegen. Bis zum 2. Januar 2019 seien rund 69 Millionen Euro ausgegeben worden, schreibt die Bundesregierung. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen erhob schwere Vorwürfe gegen die Werft. "Die alte Geschäftsführung hat, soweit wir das bisher aufklären konnten, Summen in Millionenhöhe, die die Bundeswehr ihr bereits gezahlt hat für die Gorch Fock, nicht an die Unterauftragnehmer weitergeleitet", sagte die CDU-Politikerin. Die neue Geschäftsführung bringe "sehr konstruktiv und professionell Licht ins Dunkel", sagte von der Leyen. Nun werde geklärt, wohin das Geld geleitet worden sei und wer davon profitiert habe.