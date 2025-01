Was von Musks Geste zu halten ist

Elon Musks erhobener Arm bei Trumps Amtseinführung hat große Irritationen ausgelöst. Was steckt dahinter?

Von Marc Beise, Rom

Der Tech-Milliardär Elon Musk, Eigentümer von Tesla, Space-X und X (früher Twitter) ist bekennender Italien-Fan. Er äußert sich jederzeit gerne zu Politik und Gesellschaft und liebt Bezüge zur römischen Geschichte. Der reichste Mann der Welt fliegt häufig im Privatflieger ein, urlaubt an Land oder auf der Yacht im Mittelmeer und ist eng befreundet mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Medienberichten zufolge sondiert er gerade nach teuersten Immobilien in der Toskana, um in Zukunft eine adäquate Bleibe im Land zu haben; im Gespräch ist diesbezüglich eine Schlossanlage nahe Grosseto, die auf das Jahr 1000 zurückgeht.