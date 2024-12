An Superlativen besteht selten Mangel in der US-amerikanischen Politik. Seitdem aber der reichste und der mächtigste Mann der Welt ihre Kräfte zusammenspannen wollen, scheinen die Bäume bis ins All zu wachsen. Nicht weniger als ein Drittel der Bundesausgaben will Elon Musk eliminieren, von Donald Trump damit betraut, die US-Verwaltung schlank zu trimmen. Ein modernes „Manhattan Project“, wie Trump sagte, diesmal nicht für den Bau einer Atombombe, sondern für einen radikalen Umbau der Bürokratie.

Zwei Billionen Dollar werde er einsparen, hat Musk versprochen, ein Drittel der gesamten Staatsausgaben. Zusammen mit dem Pharmaunternehmer und früheren Präsidentschaftsanwärter Vivek Ramaswamy versucht er, dem drögen Daueranliegen Bürokratieabbau eine nerdige Coolness einzuhauchen. Mit seinem Sohn X Æ A-Xii auf den Schultern marschierte er am Donnerstag im US-Kapitol in Washington ein, um Kongressmitglieder dafür zu gewinnen.

Das Unterfangen hat bereits mit einem Etikettenschwindel begonnen. Doge heißt es, kurz für Department of Government Efficiency, nicht ganz zufälligerweise auch der Name von Musks bevorzugter Kryptowährung. Ein eigentliches Ministerium, wie es der Name glauben macht, ist Doge indes nicht. Musk und Ramaswamy werden also keineswegs Mitglieder in Trumps Regierung. Vielmehr sollen sie als außenstehende Berater Verschwendung von Steuergeldern sowie teure Vorschriften aufspüren und Trump Verbesserungsvorschläge unterbreiten.

Mit dem Besuch im Kapitol in Washington haben Musk und Ramaswamy am Donnerstag signalisiert, dass sie ihre neue Aufgabe ernst nehmen. Die beiden trafen Senatoren und Repräsentanten, die Doge-Ausschüsse gebildet haben. 40 Republikaner schlossen sich der Gruppe im Repräsentantenhaus an, Speaker Mike Johnson redete von „einem neuen Tag in Washington und einem neuen Tag in Amerika“.

Unter dem Titel „Bürokraten am Strand und im Schaumbad, aber nicht im Bürogebäude“ veröffentlichte Senatorin Joni Ernst zur Feier dieses neuen Tages einen Bericht über den Zustand der Bundesverwaltung. Nur sechs Prozent der Angestellten arbeiten demnach voll im Büro, die große Mehrheit verbringe einen Teil der Arbeitszeit zu Hause, fast ein Drittel arbeite sogar ausschließlich im Home-Office. Alles dank Covid-Regelungen, die Präsident Joe Biden verlängert hat.

Die Bundesausgaben übersteigen seit Jahrzehnten die Einnahmen

Musk hatte bereits angekündigt, allen rund drei Millionen Bundesangestellten die Arbeit im Home-Office zu verbieten. Er verbarg seine Hoffnung nicht, dass ein beträchtlicher Teil deswegen aus dem Dienst ausscheiden wird, und listete auf seinem sozialen Medium die Namen einzelner Regierungsmitarbeiter auf, deren Stelle er streichen will.

Freilich ist wenig dagegen einzuwenden, die Verschwendung von Steuergeldern zu unterbinden und die Bürokratie einzudämmen. Die Bundesausgaben sind innerhalb weniger Jahre von 20 auf 23 Prozent der Wirtschaftsleistung gestiegen. Seit Bill Clintons Präsidentschaft vor 30 Jahren haben die USA immer mehr Geld ausgegeben als eingenommen, der Schuldenberg ist auf sagenhafte 36 Billionen Dollar gewachsen.

Darum sind auch einige Demokraten auf den Musk-Zug aufgesprungen, wenn auch nicht ganz frei von Hintergedanken. Der Abgeordnete Ro Khanna und der unabhängige Senator Bernie Sanders etwa forderten, die Verteidigungsausgaben zu durchleuchten und die Oligopolstellung der fünf größten Waffenlieferanten zu beenden, um überhöhte Preise zu senken. Die Demokraten seien auch bereit, alle anderen vernünftigen Vorschläge zu prüfen, versprach Khanna. Der Abgeordnete Jared Moskowitz trat sogar der Doge-Gruppe bei.

Hinter vorgehaltener Hand machen sich allerdings selbst Republikaner über Musk und sein Projekt lustig. Niemand bestreitet, dass in einem Budget von sechs Billionen Dollar Luft zu finden ist. Und es ist keineswegs auszuschließen, dass Musk und Ramaswamy mit einer Truppe kluger Köpfe und mithilfe von künstlicher Intelligenz kreative Lösungen finden, um Regierungsarbeit effizienter zu gestalten.

Doch die USA stehen vor denselben grundsätzlichen Problemen wie die meisten OECD-Länder: Rund zwei Drittel des Budgets entfällt auf gesetzlich vorgeschriebene Ausgaben, vor allem für Renten, Sozialhilfe und im Gesundheitsbereich, Tendenz steigend. Sparen bedeutet also Leistungskürzungen, was die Wählerschaft nicht goutieren dürfte. Beim restlichen Drittel der Staatsausgaben ist der Verteidigungsetat der mit Abstand wichtigste Posten; ihn wollen die Republikaner nicht antasten.

Auch ist hinlänglich bekannt, wo Geld versickert. Das Government Accountability Office, vergleichbar dem deutschen Bundesrechnungshof, weist beispielsweise regelmäßig darauf hin, dass die Gesundheitseinrichtungen Medicare und Medicaid jährlich mehr als 100 Milliarden Dollar für ungerechtfertigte Zahlungen ausgeben. Um das Problem zu beheben, müsste der Kongress tätig werden, es müssten nicht weniger, sondern mehr Leute die Abrechnungen von Kliniken, Ärzten und Apotheken kontrollieren.

Um wirklich sparen und die Bürokratie reduzieren zu können, bräuchte es mühselige und politisch anspruchsvolle Detailarbeit. Davon aber haben Elon Musk und Vivek Ramaswamy trotz ihres Leistungsausweises als Unternehmer nur wenig Ahnung. Nun sammeln sie in den sozialen Medien Hinweise auf angebliche Verschwendung. Dort stehen Listen von Forschungsprojekten mit obskuren Titeln, stets ein Fundus für angeblich sorglosen Umgang mit Steuergeldern, zumindest oberflächlich betrachtet.

Der billige Populismus leistet Befürchtungen Vorschub, dass es den Dogen von Washington weniger um einen effizienten Staat geht. Sondern vielmehr darum, die Bundesebene kaputtzusparen oder sich an den Demokraten zu rächen und Ausgaben zugunsten ihrer Wählerschaft zu streichen. Darauf deutet auch Donald Trumps mehr als sportliche Zeitvorgabe hin: Musk und Ramaswamy sollen ihre Arbeit am 4. Juli 2026 beenden. Zum 250. Geburtstag der USA.