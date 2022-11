Von Andrian Kreye, München

Als Enner Valencia am Sonntag in der sechzehnten Spielminute das erste Tor der WM schießt, hat Twitter seinen Stresstest versemmelt. Fußballweltmeisterschaften, Präsidentschaftswahlen oder die Ausbrüche von Seuchen und Kriegen sind für soziale Netzwerke Momente der Wahrheit. Zugriffszahlen und Emotionen schießen in die Höhe. Das muss so ein System aushalten. Zum einen die Technik, zum anderen die Netzwerke der Menschen und Maschinen, die Inhalte herausfiltern, die Schaden anrichten können, Hetze zum Beispiel oder Falschnachrichten.