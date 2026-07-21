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Frankreichs PräsidentschaftswahlMusk umarmt Le Pen – aber die windet sich

Lesezeit: 4 Min.

Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt vielerorts extrem rechte Parteien, in Frankreich den Rassemblement National von Marine Le Pen.
Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt vielerorts extrem rechte Parteien, in Frankreich den Rassemblement National von Marine Le Pen. AFP (2)

Sie sei „die letzte Hoffnung Frankreichs“, sagt der Multimilliardär über die Kandidatin der extremen Rechten. Doch diese Zuneigung kann für Marine le Pen im Wahlkampf zum Problem werden.

Von Oliver Meiler, Paris

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Liebespfeil? Todeskuss? Mit den politischen Umarmungen von Elon Musk ist es so eine Sache: Sie bescheren den Geherzten viel Aufmerksamkeit, können aber auch mal hoch toxisch wirken. Nun ließ der Unternehmer und Multimilliardär die Welt wissen, wie er Marine Le Pen sieht, die Chefin der extremen Rechten Frankreichs. „She’s France’s last hope“, schrieb Musk auf X, seiner sozialen Plattform. „Sie ist Frankreichs letzte Hoffnung.“ Dazu postete er die jüngsten, sehr günstigen Umfrageresultate zu Le Pens Chancen bei den kommenden Präsidentschaftswahlen, im Frühling 2027.

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