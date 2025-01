Tech-Milliardär und Trump-Buddy Elon Musk hat bei einem Auftritt nach Donald Trumps Amtseinführung eine Geste gezeigt, die dem Hitlergruß mindestens sehr ähnlich sieht. Als einer der Redner in der Capital One Arena in Washington bedankte er sich bei den Unterstützern des neuen Präsidenten, hielt seine rechte Hand an sein Herz - und streckte sie in einer schnellen Bewegung nach oben aus. Danach wiederholte er die Geste noch einmal in eine andere Richtung. „Mein Herz fliegt Euch zu“, sagte er danach.