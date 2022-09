Von Jana Stegemann, Düsseldorf

Als Angela Merkel 2014 die Queen im Buckingham-Palast besuchte, kam es zu einer vielbeachteten Szene. Die Bundeskanzlerin wurde angekündigt, betrat den Saal, die Kameras klickten. Merkel bedankte sich für die Einladung, die Queen sagte: "You've had a very busy day." Merkel antwortete trocken "Joa" und ergänzte: "But it's my duty to have busy days." Kurz lachte die Queen auf, es wirkte, als verstünden sich die beiden Frauen ohne weitere Worte. Wer, wenn nicht die Königin, die da schon mehr als 60 Jahre auf dem Thron saß, weiß, was "busy days" sind?