Der Anteil von Ostdeutschen in Spitzenpositionen ist in den zurückliegenden Jahren nur leicht angewachsen. Wie aus dem aktuellen „Elitenmonitor“ hervorgeht, lag er 2024 bei 12,1 Prozent. Sechs Jahre zuvor lag der Anteil ostdeutscher Führungskräfte in staatlichen Institutionen sowie privaten Unternehmen oder Organisationen demnach bei 10,9 Prozent. Seit 2022, als die Quote der Studie zufolge bei 12 Prozent lag, hat sich aber kaum noch etwas getan. In Wirtschaft und Kultur ging der Anteil Ostdeutscher in Führungspositionen sogar zurück. Der „Elitenmonitor“ ist eine wissenschaftliche Langzeituntersuchung von 3000 Spitzenpositionen. Als ostdeutsch gilt, wer vor oder nach der Wiedervereinigung im Gebiet der ehemaligen DDR inklusive Ost-Berlin geboren ist. Ihr Anteil an der Bevölkerung liegt bei 20 Prozent.