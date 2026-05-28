Prinzessin Elisabeth erhält in Harvard ihr Master-Diplom und stellt sich erstmals einem großen Interview: eine junge Frau, die sich darauf vorbereitet, Geschichte zu schreiben.

Ob sie sich als Feministin verstehe? Das war die heikelste Frage, der sich die belgische Thronfolgerin Elisabeth, 24, in ihrem ersten großen Interview stellte. Eine Feministin als künftige Königin, das wäre mal eine Schlagzeile.