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„Rote Hilfe“Links, legal und doch verdächtig

Lesezeit: 4 Min.

Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp war Mitglied der „Roten Hilfe“.
Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp war Mitglied der „Roten Hilfe“.
Liesa Johannssen/Reuters

Der Verein „Rote Hilfe“, in dem Elif Eralp war, darf linksextremen Gewalttätern juristischen Beistand leisten – das gehört zum Rechtsstaat. Aber auch, wer sich an Gesetze hält, kann ein Verfassungsfeind sein.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

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Es gehört zu den Ritualen des politischen Betriebs, neues Führungspersonal einem intensiven Vergangenheits-Check zu unterziehen. Insofern dürfte Elif Eralp nicht sonderlich überrascht gewesen sein, dass ihre frühere Mitgliedschaft in der „Roten Hilfe“ schnell ein öffentliches Thema wurde. Zumal sie diese Mitgliedschaft selbst im Abgeordnetenhandbuch angegeben hatte. Eine Politikerin, die zur nächsten Regierenden Bürgermeisterin Berlins werden könnte, darf man mit dunklen oder auch roten Flecken ihrer Vita konfrontieren. Komplizierter ist indes die Antwort auf die Frage: Was folgt aus der Entdeckung?

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