Durch eine Panne wird publik, dass die Linken-Spitzenkandidatin sich vor Terrorsympathisanten des Hamas-Lagers fürchtet. Bei SPD und Grünen wachsen die Zweifel, ob eine Koalition gutgehen kann.

„Ich lasse mich von niemandem einschüchtern“, sagt Elif Eralp am Donnerstagmittag im Berliner Abgeordnetenhaus. Gerade haben die Abgeordneten Pause, im Plenarsaal werden die Stimmen bei der Wahl des Parlamentspräsidiums gezählt. Und Eralp, Vorsitzende der Linken-Fraktion, steht vor Dutzenden Reportern und Kamerateams und muss erklären, dass sie als Regierende Bürgermeisterin „selbstverständlich gegen alle Personen und Organisationen, die Gewalt verherrlichen“, vorgehen werde. Dass sie sich auf die „Herausforderung freue“, für die „individuelle und soziale Sicherheit der Berlinerinnen und Berliner“ zu sorgen.