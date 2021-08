Die Weltgesundheitsorganisation meldet den ersten Ebola-Fall in der Elfenbeinküste seit 25 Jahren. Die WHO und die Regierung der Elfenbeinküste teilten am Samstag mit, es handele sich um eine 18-Jährige aus dem benachbarten Guinea, die sich mit dem Ebola-Virus infiziert habe. Die Frau sei auf dem Landweg gereist und am 12. August in Abidjan angekommen. Das Nachbarland Guinea hatte am 19. Juni einen viermonatigen Ebola-Ausbruch für beendet erklärt. Bei dem bislang weltweit schwersten Ausbruch von 2013 bis 2016 starben in Westafrika mindestens 11 300 Menschen, die meisten davon in Guinea und den benachbarten Ländern Liberia und Sierra Leone.