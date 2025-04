Zum bundesweiten Start der elektronischen Patientenakte (ePA) an diesem Dienstag haben Patientenschützer dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Irreführung der Öffentlichkeit vorgeworfen. In der ePA können Befunde, Diagnosen und Medikamente gespeichert werden. Anders als bislang vermittelt, hätten Versicherte aber keine Möglichkeit, einzelne Dokumente nur bestimmten Ärzten, Therapeuten oder Apotheken zur Verfügung zu stellen, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Lauterbach erklärte hingegen am Montag, man habe Sicherheitsbedenken berücksichtigt.