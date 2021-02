"In erster Linie muss man schwindelfrei sein"

Hinter dem Münchner Rathaus steht seit einiger Zeit ein Groß-Kran. Jeden Tag klettert Günter Genser 75 Meter in seine Kabine. Wie ist es, in diesen Höhen zu arbeiten? Ein Gespräch über die Stadt von oben, Pinkelpausen und warum man manche Dinge am Boden besser sieht.