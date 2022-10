Hoffnung aus dem All - für Elektroautos

Hinfahren, anstecken - und warten. Und warten. Und warten. So läuft das derzeit beim Laden von Elektroautos in Deutschland.

Von Gerhard Matzig

Das Verkehrsministerium - es kommt einem oft wie ein Verkehrt-Ministerium vor - will bis 2030 eine Million Ladepunkte in Betrieb nehmen. 15 Millionen Elektroautos sollen damit versorgt werden. Das ist derzeit so realistisch wie das Ziel der Ampelkoalition, jährlich 400 000 Wohnungen zu bauen. Oder wie das Ziel des TSV Waldtrudering, demnächst die Champions League für sich zu entscheiden. Laut Bundesnetzagentur sind aktuell gut 57 000 Normalladepunkte und 11 000 Schnellladepunkte gemeldet.