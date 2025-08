El Salvadors Parlament hat den Weg freigemacht für eine unbegrenzte Wiederwahl des Präsidenten. Amtsinhaber Nayib Bukele regiert seit 2019, schon seine Wiederwahl 2024 war rechtlich umstritten, da die Verfassung des mittelamerikanischen Landes eine Amtszeitbegrenzung vorsah. Nach einem Austausch des juristischen Personals am Obersten Gerichtshof stimmte die Justiz allerdings zu. Wie die Zeitung La Prensa Grafica berichtet, reicht künftig eine einfache Mehrheit im ersten Durchgang der Präsidentenwahlen. Die Stichwahl entfällt, und die Amtszeit wird auf sechs Jahre ausgedehnt. Die Bukele-Partei Nuevas Ideas hat imParlament mit 57 von 60 Sitzen eine alles beherrschende Mehrheit. Das Bukele-Lager dominiert die politische Landschaft in El Salvador fast komplett. Die größte Menschenrechtsorganisation Cristosal verließ kürzlich das Land. „Nach 25 Jahren Arbeit in El Salvador stellen wir unsere Aktivitäten wegen der zunehmenden Kriminalisierung ein“, erklärte die Nichtregierungsorganisation. Im Mai wurde die Menschenrechtsanwältin Ruth Eleonora Lopez Alfaro festgenommen. Sie leitete die Antikorruptionsabteilung von Cristosal. Die Organisation arbeitet eng mit der katholischen Kirche zusammen. Auch unabhängige Medien wie das Magazin Faro, das über wirtschaftliche Aktivitäten der Präsidentenfamilie berichtete, zogen Konsequenzen. Die Journalisten haben das Land verlassen und berichten zum Teil aus dem Exil. Bukele zählt offiziell zu den populärsten Präsidenten Lateinamerikas. Seine hohen Zustimmungsraten beruhen auf umstrittenen Massenverhaftungen von Mitgliedern sogenannter Mara-Banden. Die Regierung ließ mit Hilfe eines permanenten Ausnahmezustandes in den vergangenen Jahren mehr als 80 000 Menschen festnehmen, die nach offiziellen Angaben Bandenmitglieder sind. Es sollen aber auch Tausende Unschuldige festgenommen worden sein. Da sich seither die Sicherheitslage spürbar verbesserte und die Mordrate zurückging, stellte sich eine Mehrheit hinter den Kurs.