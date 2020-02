Bewaffnete Soldaten und Polizisten sind am Sonntag in den Sitzungssaal des salvadorianischen Parlaments in San Salvador eingedrungen, wo die Abgeordneten zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengekommen waren. Medienberichten zufolge wollte Präsident Nayib Bukele damit erzwingen, dass die Abgeordneten ein umstrittenes Darlehen von 109 Millionen Dollar zur Finanzierung eines Sicherheitsplans gegen kriminelle Banden in El Salvador genehmigen. Menschenrechtsorganisationen und internationale Institutionen kritisierten den Einsatz des Militärs. Die Vertretung der Europäischen Union in San Salvador drückte Besorgnis aus.

