6. August 2019, 00:37 Uhr USA Ein Deutscher unter den Toten von El Paso

Das erklärt der Polizeichef der Stadt. Zudem seien acht Mexikaner unter den 29 Opfern. US-Präsident Trump kommt offenbar am Mittwoch in die Stadt.

Bei dem offenbar rassistisch motivierten Angriff im texanischen El Paso mit 22 Toten ist auch ein deutscher Staatsbürger ums Leben gekommen. Das erklärte der Polizeichef der Stadt, Greg Allen, vor Journalisten. Acht der Opfer seien Mexikaner gewesen, sagte er weiter.

US-Präsident Trump wird nach Angaben des Bürgermeisters die Grenzstadt am Mittwoch besuchen. Der Präsident habe die Hilfe der Bundesbehörden angeboten kommen, sagte Bürgermeister Dee Margo.

Am Samstag hatte ein 21-jähriger Weißer in einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso das Feuer eröffnet. Er tötete 22 Menschen. Der mutmaßliche Täter stellte sich der Polizei. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Tathintergrund aus.

