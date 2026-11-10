Muss die Demokratie in die Werkstatt? Neu geölt werden, neu aufgetankt? So könnte man jedenfalls das Motto interpretieren, das sich das oberste evangelische Kirchenparlament gegeben hat. „Werkstatt Demokratie“ lautet es. Noch bis Mittwoch beschäftigen sich die 128 Mitglieder der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Würzburg mit der Frage: Welche Werkzeuge haben die Kirchen beizutragen, um die Demokratie zu stärken? Gerade erst haben in den USA die Demokraten bei den Zwischenwahlen gewonnen, unter ihnen auch einige protestantische Pastorinnen und Pastoren. Bewusst hatten sie die Botschaft christlicher Nächstenliebe gegen den Maga-Nationalismus gesetzt, und waren erfolgreich damit.