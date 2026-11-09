Die Evangelische Kirche in Deutschland geht einen weiteren Schritt in der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, mit Verspätung: Nach langem Ringen haben sich die 20 Landeskirchen und 17 diakonischen Landesverbände in Deutschland auf eine Orientierungshilfe für sogenannte Anerkennungsleistungen geeinigt . Das teilte Dorothee Wüst, eine der Sprecherinnen des Beteiligungsforums Sexualisierte Gewalt (Befo) und Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, am Montag auf der EKD-Synode mit. Viele Jahre lang entschied jede Landeskirche für sich, wie viel Entschädigungszahlungen sie für Betroffene zahlte. Diesen Flickenteppich hatte schon Ende Januar 2024 die Forum-Studie, die große Missbrauchsuntersuchung für die evangelische Kirche, kritisiert. Seitdem diskutierte die evangelische Kirche und die Diakonie über einheitliche Verfahren.

Ursprünglich sollte die Orientierungshilfe im Januar 2026 in Kraft treten. Die Geldzahlungen in der evangelischen Kirche setzen sich aus zwei Bausteinen zusammen: Zum einen gibt es einheitlich 15 000 Euro, wenn die Tat nach heutigen Maßstäben strafbar war. Obendrauf kommt eine individuelle Leistung, die sich an den Tatfolgen im späteren Leben bemisst. Um genau diese individuellen Leistungen festzusetzen, soll die Orientierungshilfe dienen.

In der Orientierungshilfe werden zwölf hypothetische Fälle sexualisierter Gewalt geschildert. „Durchaus konfliktreich“, seien die Beratungen gewesen, sagt Wüst, am Ende hätten sie aber geholfen, den zweiten Baustein der Anerkennungsleistungen auf den Weg zu bringen. Wüst betonte, das Papier sei keine verbindliche Vorgabe für die Kommissionen, es gebe auch keine Obergrenzen.

Das individuelle Leid soll bei Geldzumessungen im Zentrum stehen

Ein „entsetzlich langsamer Prozess“ sei das gewesen, sagt Matthias Schwarz, Mitglied im Befo. „Und die Dresche dafür haben wir Betroffene abbekommen, nicht die Verantwortlichen von Kirche und Diakonie“, sagt Befo-Mitglied Detlev Zander. Erst im Februar war die damalige Sprecherin des Befo, Nancy Janz, zurückgetreten, sie hatte die Verzögerungen kritisiert und gesagt, sie fühle sich als Betroffene in dem Gremium als Alibi missbraucht.

Wüst sagte am Montag, es sei ein „atmendes System“, aktuelle Rechtssprechung werde stets mit einbezogen. Wichtig sei, dass die Geldzumessungen immer individuell blieben: „Denn es geht immer um den individuellen Fall, Leid ist nicht vergleichbar“, so Detlev Zander.