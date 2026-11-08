Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kirsten Fehrs, hat sich für eine Prüfung eines AfD-Verbotsverfahrens ausgesprochen. „Dass die entscheidenden staatlichen Stellen das bedenken, dafür stehe ich ein“, sagte die Hamburger Bischöfin am Sonntag während der Pressekonferenz zur jährlichen EKD-Synode in Würzburg. „Wahlerfolge verändern vielleicht Machtverhältnisse - aber sie ändern nichts an der Unvereinbarkeit von Menschenfeindlichkeit mit dem Evangelium“, sagte Fehrs. Man werde Feinden der liberalen Demokratie nicht das Feld überlassen. Deutliche Kritik übte sie auch an der geplanten Regierungsbildung von Linken, Grünen und SPD in Berlin. „Antisemitismus widerspricht dem christlichen Glauben fundamental“, sagte Fehrs. „Es ist keine Frage, dass eine Partei, die Regierungsfragen übernehmen will, sich glasklar von Leuten abgrenzen muss, die antisemitische Positionen vertreten, oder von Vertretern der organisierten Kriminalität.“ Die Sorgen der jüdischen Gemeinde in Berlin könne sie deswegen verstehen. Insbesondere gegen die Linke gibt es Vorwürfe von Antisemitismus und Judenfeindlichkeit.