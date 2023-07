Die konservative Regierung in Großbritannien hat mit einem Gesetzesvorhaben zur Abschreckung irregulärer Einwanderer eine Rekordzahl an Abstimmungsniederlagen im Oberhaus erlitten. Die Parlamentarier überstimmten die Regierung von Premierminister Rishi Sunak mit 20 Änderungen an der "Illegal Migration Bill" - so viele wie bei keinem je zuvor. Ein Regierungssprecher sagte am Donnerstag, man stehe zu dem Gesetzentwurf. Das geplante Gesetz sieht vor, dass Menschen, die irregulär nach Großbritannien einreisen - beispielsweise in kleinen Booten über den Ärmelkanal - damit ihren Anspruch auf Asyl verwirkt haben. Sie sollen direkt in Haft genommen und abgeschoben werden können.