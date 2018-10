23. Oktober 2018, 17:28 Uhr Einwanderung in die USA Gracias, amigos

Die Stadt Hazleton in Pennsylvania stieg mit der Kohle auf, aber dann ging es viele Jahre lang bergab. Bis die Latinos kamen. Die Geschichte einer freundlichen Übernahme.

Von Alan Cassidy

Drei Wörter, ein Ausrufezeichen, nachzulesen auf der ersten Seite des Standard-Speaker, der auf dem Tresen bei Jimmy's Quick Lunch liegt, neben zusammengeknüllten Servietten und einem halb gegessenen Hotdog. "ES IST AUS!", schreibt das Lokalblatt an diesem Septembertag. In Großbuchstaben. 30 Jahre lang brannte das unterirdische Feuer in der Kohlemine an der Stadtgrenze, vielleicht waren es auch 40 Jahre, genau weiß das niemand. Die Leute wissen nur, dass es stank. Der Rauch stieg über der alten Grube hoch, durch Ritzen ...