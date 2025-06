Die Zahl der Einbürgerungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr auf einen Höchststand gestiegen. 291 955 Ausländerinnen und Ausländer erwarben 2024 die deutsche Staatsbürgerschaft, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 28 Prozent davon waren Syrerinnen und Syrer. Nie zuvor seit der Einführung der Statistik im Jahr 2000 gab es mehr Einbürgerungen. Die Zahl stieg im Jahresvergleich um fast die Hälfte. Zur Erklärung verwies das Bundesamt auf das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts, das im Juni 2024 in Kraft trat. Demnach kann die bisherige Staatsangehörigkeit behalten werden. Zudem reichen als Voraussetzung fünf statt bisher acht Jahre Aufenthalt in Deutschland.