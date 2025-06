Tote und Verletzte nach Brückeneinstürzen in Russland

Moskau ermittelt nach den Vorfällen wegen Terrorismus. Russische Hardliner stellen bereits die Friedensgespräche in Istanbul infrage, während die Ukraine ihre Teilnahme zusagt.

Von Silke Bigalke, Berlin

In Russland sind zwei Brücken in derselben Nacht eingestürzt, zwei Züge dadurch entgleist. In beiden Fällen waren offenbar Sprengsätze explodiert, die russischen Ermittler gehen von Terroranschlägen aus. Im ersten Zug saßen 388 Passagiere, als die Brücke auf die Waggons stürzte und vier von ihnen entgleisen ließ. Sieben Menschen starben, darunter der Zugführer. Mehr als 70 weitere Menschen wurden verletzt, nach russischen Angaben auch drei Kinder.