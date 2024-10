Die als Teil der UN-Truppe Unifil vor der libanesischen Küste eingesetzte Korvette Ludwigshafen am Rhein hat inmitten wachsender Spannungen in der Region eine anfliegende Drohne abgewehrt. Der unbemannte Flugkörper sei gegen sieben Uhr vor der Küste Libanons mit einem Abwehrsystem kontrolliert zum Absturz gebracht worden, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr in Berlin. Es war nach dpa-Informationen der erste Vorfall dieser Art mit der Korvette in jüngerer Zeit. Der unbemannte Flugkörper wurde demnach nordwestlich von Nakura und deutlich entfernt von der Küste sehr nahe des Schiffs bekämpft. Zumindest Teile der Drohne wurden demnach geborgen und sollen untersucht werden. Aufgabe von Unifil ist es, die Einhaltung der Waffenruhe nach dem Libanon-Krieg 2006 zu überwachen. Die UN-Truppe unterstützt die libanesische Regierung dabei, die Seegrenzen zu sichern und den Waffenschmuggel über See zu verhindern.