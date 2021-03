Deutschland verlängert seine stationären Kontrollen an der Grenze zu Tschechien sowie zum österreichischen Bundesland Tirol um weitere zwei Wochen. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch mit. Aus Tirol kam scharfe Kritik. Die Maßnahme sei durch nichts zu rechtfertigen, sagte Landeschef Günther Platter (ÖVP). Der Anteil der Südafrika-Variante an allen Corona-Infektionen in Tirol liege nur noch bei 3,5 Prozent. "Trotzdem wird Tirol bewusst an den Pranger gestellt", so Platter. Er setze darauf, dass die EU-Kommission und Österreichs Regierung ein Ende dieser "ungerechtfertigten Schikane" gegen Tirol erwirkten. Aus sogenannten Virusvariantengebieten dürfen derzeit nur Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen.